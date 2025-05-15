Рубио отметил невозможность решения конфликта на Украине военным путем

Конфликт на Украине не может быть решен военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО 15 мая, трансляция которой велась на YouTube-канале Reuters.
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