ХДС/ХСС и СДПГ провели предварительные консультации о создании коалиции

В ФРГ блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провели предварительные консультации, необходимые для начала переговоров о формировании коалиции.
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