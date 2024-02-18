Артем Истомин: «Спартакиада для моей группы провальная. Как старший тренер несу за все это ответственность»

В группе Истомина тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина.
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