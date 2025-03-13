Путин ответил на ультиматум Трампа: Так ещё не говорили

Tania Еременко

Сергей! В Америке уровень образования - один. Они выбирают в школе и учат один единственный предмет, остальные - знать не знают - ни истории, ни географии, ни литературы. А главная американская мечта - выиграть миллион или украсть. Так чтО вы хотите от их предводителей? Перечитайте Задорнова. Трамп мужик разумный, но не настолько чтобы ... сами должны понять.