Царьград Коллаж Царьграда. Расставим несколько акцентов для понимания. Вчера президент США Дональд Трамп поставил ультиматум России, фактически заявив, что мы должны принять перемирие на условиях Киева, которое продлится 30 дней.
Путин ответил на ультиматум Трампа: Так ещё не говорили
Комментарии
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Сергей С
кем себя возомнил рыжий клоун,что раздаёт указивки по всему миру?
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10 час.
Tania Еременко
Надежда! -"ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА - НАПАДЕНИЕ!"
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9 час.
Tania Еременко
Сергей! В Америке уровень образования - один. Они выбирают в школе и учат один единственный предмет, остальные - знать не знают - ни истории, ни географии, ни литературы. А главная американская мечта - выиграть миллион или украсть. Так чтО вы хотите от их предводителей? Перечитайте Задорнова. Трамп мужик разумный, но не настолько чтобы ... сами должны понять.
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9 час.
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