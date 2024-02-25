Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти ДНР: на Авдеевском направлении впервые замечены танки Abrams

Власти ДНР: на Авдеевском направлении впервые замечены танки Abrams

Американские танки Abrams впервые замечены в зоне специальной военной операции. Как отметил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, бойцы зафиксировали появление бронетехники у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки.

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