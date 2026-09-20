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Татар-информ

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Ветеран СВО: Участвуем в выборах, ведь нам небезразлична судьба нашей страны

Ветеран СВО: Участвуем в выборах, ведь нам небезразлична судьба нашей страны

Сегодня участник специальной военной операции Алмаз Оморов и его супруга Юлия Петрова рассказали в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!», почему для них важно участвовать в голосовании.

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