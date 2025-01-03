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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Төркиянең тышкы эшләр министры Украинада утны тиз арада туктатырга өндәде

Украинада утны кичекмәстән туктатырга кирәк. Бу хакта Төркиянең тышкы эшләр министры Хакан Фидан Бельгия коллегасы Бернар Кентен белән узган уртак матбугат конференциясендә әйтте дип яза Hurriyet газетасы.

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