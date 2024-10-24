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Предложение уравнять детей мигрантов и детей-инвалидов вызвало серьезные споры

Предложение уравнять детей мигрантов и детей-инвалидов вызвало серьезные споры

С резонансным заявлением о том, что детей мигрантов, не говорящих по-русски, следует приравнять по статусу к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выступил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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Комментарии
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Олег
Что бы получать пенсию по инвалидности, он должны пересекать границу - инвалидами... В таком случае зачем они здесь нужны...
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5 час.
Алекс Сэм
Выслать всех на х** вместе с родителями!
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5 час.
Valery Roman
Все чебурекоголовые должны учиться, лечиться и жить в чебурекиях!!!
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3 час.

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