All inclusive и ultra all inclusive появятся в российских отелях

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что до конца года в России будут утаерждены стандарты на услуги «все включено» (all inclusive) и «ультра все включено» (ultra all inclusive), которые начнут работать в 2023 году.
Популярные статьи
- В ФАС назвали парадоксальной ситуацию с ценой на авиационное топливо в России: спрос падает, а цены растут
- США лишили российские авиакомпании Nordwind Airlines, Победа и S7 Airlines экспортных привилегий, а также внесли несколько самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля
- Xiaomi установила рекорд распродажи 618. Какие смартфоны Xiaomi и Redmi пользовались наибольшим спросом?
Свежие комментарии