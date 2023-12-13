«У вас есть три дня» — «Джокер из Флориды» угрожает Rockstar судом за использова...

«У вас есть три дня» — «Джокер из Флориды» угрожает Rockstar судом за использование его образа в GTA 6Недавно мы сообщали о некоем Лоуренсе Салливане (Lawrence Sullivan), известном как «Джокер из Флориды», который потребовал от Rockstar $2 млн за использование его образа в трейлере GTA 6.