Олимпийская чемпионка Степанова поиздевалась над Губерниевым: «Помогите Диме найти цвета российского флага»

Известная российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете в Пекине Вероника Степанова поиздевалась над популярным телеведущим Дмитрием Губерниевым, с которым у них наканунеИзвестная российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете в Пекине Вероника Степанова поиздевалась над популярным телеведущим Дмитрием Губерниевым, с которым у них накануне произошла пикировка в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».