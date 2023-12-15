Основные моменты пресс-конференции президента: Путин подвел главные итоги года Евгения КомароваБольшая пресс-конференция Владимира Путина, сочетающая в себе формат «Прямой линии» и обычной брифинг, стала заметным событием завершающегося года.
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