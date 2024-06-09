Утешительный приз: НАТО делает на Украине то же, что и в Афганистане

НАТО обдумывает планы по назначению постоянного посланника Альянса в Киеве. Таким образом блок «надеется расширить свои долгосрочные обязательства перед Украиной», пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
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