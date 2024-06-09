Утешительный приз: НАТО делает на Украине то же, что и в Афганистане

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лина любимцева

США никогда не заморачиваются в выборе методов воздействия и принуждения. Им что Афганистан, что Украина... равноценно!! У них если единожды метод сработал- ВСЕ!! Он будет применяться ко всем дуракам в одинаковой пропорции. Дурак что афганский, что украинский -одинаково дурак.