Ювелирный бренд MIUZ Diamonds подготовил подарки и снял новогодний ролик

Новогодний ролик снят в поддержку праздничной акции старинного московского ювелирного завода. До 15 января во всех магазинах MIUZ Diamonds проходит праздничная акция, благодаря которой все клиенты получат подарки от компании и партнеров независимо от суммы чека и вида купленного украшения.