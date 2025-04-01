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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб

Global Look Press / Gerry Angus / Icon Sportswire via Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб.

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