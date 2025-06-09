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План по физической ликвидации Зеленского. Когда и кто выполнит эту миссию

План по физической ликвидации Зеленского. Когда и кто выполнит эту миссию

На фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной, а также продолжающегося сопротивления Владимира Зеленского мирным инициативам, в российском экспертном сообществе все громче звучат голоса, поднимающие вопрос: почему до сих пор не принято решение о его физической ликвидации? Один из самых известных комментаторов в области обороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил в интервью «МК», что подобный сценарий полностью лежит в компетенции российских спецслужб и теоретически может быть реализован в любой момент, передают журналисты сайта Царьград.

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