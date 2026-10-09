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Газета.ру

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Мостовой поддержал Роналду в конфликте с тренером сборной Португалии Жезусом

Мостовой поддержал Роналду в конфликте с тренером сборной Португалии Жезусом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что считает Криштиану Роналду правым в конфликте с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезусом.

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