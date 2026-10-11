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Россиянкам объяснили, нужно ли сдавать экзамены во время беременности

Россиянкам объяснили, нужно ли сдавать экзамены во время беременности

Беременная студентка вправе временно освободиться от занятий или изменить порядок прохождения аттестации, при этом самостоятельно отправить ее в академический отпуск вуз не может .

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