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Что изменилось в противоковидных правилах и мерах

Что изменилось в противоковидных правилах и мерах

Как различаются сроки действия QR-кодов, полученных по разным поводам?Напомним, QR-коды в нашей стране можно получить в трех случаях:1) пройдя полный курс вакцинации или ревакцинации;2) переболев COVID-19 "официально", то есть если человек обращался в медучреждение, ему подтвердили диагноз и внесли в федеральный реестр переболевших;3) если человек сам или по направлению проходит ПЦР-тест (например, приехав из-за рубежа или если ему надо посетить общественное место, куда вход без QR-кода запрещен), и этот тест дает отрицательный результат.

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