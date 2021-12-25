Что изменилось в противоковидных правилах и мерах

Как различаются сроки действия QR-кодов, полученных по разным поводам?Напомним, QR-коды в нашей стране можно получить в трех случаях:1) пройдя полный курс вакцинации или ревакцинации;2) переболев COVID-19 "официально", то есть если человек обращался в медучреждение, ему подтвердили диагноз и внесли в федеральный реестр переболевших;3) если человек сам или по направлению проходит ПЦР-тест (например, приехав из-за рубежа или если ему надо посетить общественное место, куда вход без QR-кода запрещен), и этот тест дает отрицательный результат.