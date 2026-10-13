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Русская весна

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«Попробуй выжить в этом мире без психических расстройств»: глава Palantir назвал нейроотличия главным преимуществом в эпоху ИИ

«Попробуй выжить в этом мире без психических расстройств»: глава Palantir назвал нейроотличия главным преимуществом в эпоху ИИ

Генеральный директор IT-гиганта Palantir Алекс Карп сделал резонансное заявление о будущем рынка труда.

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