Опустошил рожок АК-47: как в Кургане после ссоры с ОПГ «Локомотив» расстреляли семью Шароянов

В Кургане начался суд по делу о двойном убийстве, случившемся в декабре 1993 года. Бывшего зятя первого губернатора региона Олега Богомолова, бизнесмена Олега Дубова, а также спортивного тренера Олега Урюпина обвиняют в убийстве курганцев Исабека и Юрия Шароянов.