Опустошил рожок АК-47: как в Кургане после ссоры с ОПГ «Локомотив» расстреляли семью Шароянов

В Кургане начался суд по делу о двойном убийстве, случившемся в декабре 1993 года. Бывшего зятя первого губернатора региона Олега Богомолова, бизнесмена Олега Дубова, а также спортивного тренера Олега Урюпина обвиняют в убийстве курганцев Исабека и Юрия Шароянов.
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