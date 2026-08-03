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Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный »

Константин Генич сделал татуировку, посвященную финалу чемпионата мира-2026. Комментатор « Матч ТВ » вместе с Романом Нагучевым работал на финальном матче в прямом эфире.

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