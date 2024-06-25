На Украине заявили о повреждении инфраструктуры взрывами под Днепром

Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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