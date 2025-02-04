Рогов: Сбитый истребитель Су-27 поверг лётчиков ВСУ в беспросветное уныние

Рогов рассказал об унынии среди украинских лётчиков после гибели пилота Су-27В минувший понедельник пресс-служба военного ведомства сообщила, что русским бойцам удалось сбить самолёт Су-27, стоявший на вооружении ВСУ.
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