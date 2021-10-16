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    Расширить фокус фундаментальных и прикладных исследований это значит их расфокусировать.Роман Шайхутдинов...

Муниципалитеты Татарстана заняли призовые места во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по направлениям Минстроя РФ

В Республике Татарстан сразу два муниципальных образования республики – Казань и Апастовский район – вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по направлениям, курируемых Минстроем Российской Федерации.

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