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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Виктора Вембаньямы самый высокий процент (46,2) реализованных степбэк трехочковых в сезоне-2023/24

У Виктора Вембаньямы самый высокий процент (46,2) реализованных степбэк трехочковых в сезоне-2023/24

Центровой «Сан-Антонио» стал первым по показателю реализации дальних бросков с отшагиванием среди тех, кто совершил как минимум 50 попыток из-за дуги в сезоне-2023/24.

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