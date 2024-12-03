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Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

Наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) меняют места дислокации в Харькове, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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