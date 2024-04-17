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ВМС Венесуэлы получили противокорабельные ракеты иранского производства

ВМС Венесуэлы получили противокорабельные ракеты иранского производства

На волне антиамериканских настроений, а точнее противодействия агрессивной политике Соединённых Штатов, находящиеся в разных концах земного шара Венесуэла и Иран всё более активно укрепляют военно-политическое сотрудничество.

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