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Система ПВО ликвидировала два беспилотника в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в воскресенье, 6 августа, заявил, что российские системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Карачевским районом региона.

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