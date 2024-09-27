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Харрис пообещала Зеленскому продолжить военную помощь Украине

Харрис пообещала Зеленскому продолжить военную помощь Украине

Камала Каррис и Владимир Зеленский встретились, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.ладимир Зеленский и кандидат в президенты США Камала Харрис в четверг, 26 сентября, обсудили военную помощь Украине и поддержку её энергосистемы.

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