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Селюк о Талалаеве: «Возомнил о себе, что он великий тренер. Яя Туре говорил: «Талалаев играет в бей-беги. Ему нравятся футболисты, которые бегают и не дают играть другим»

Агент Дмитрий Селюк высказался про главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева . « Балтика » и Рубин (1:1) сыграли вничью в матче 5-го тура Альфа-Банк .

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