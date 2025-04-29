Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул рядом с объектом культурного наследия народов России, домом-музеем русского писателя-классика Ивана Тургенева в Орловской области.
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