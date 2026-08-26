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Ксения Шойгу стала мамой во второй раз — и одну важную деталь решила не раскрывать

Ксения Шойгу стала мамой во второй раз — и одну важную деталь решила не раскрывать

«День обычненький: тренировка, работа, сообщения, созвоны ну и легкая пауза на роды». Так 26 августа 2026 года Ксения Шойгу сообщила о рождении второй дочери.

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