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ЮKassa: число самозанятых россиян в 2023 году выросло на треть

ЮKassa: число самозанятых россиян в 2023 году выросло на треть

Число зарегистрированных самозанятых россиян по итогам 2023 года выросло на 33%. Об этом свидетельствует исследование сервиса ЮKassa, с результатами которого ознакомился ТАСС.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Главная проблема для самозанятых то, что у них нет начислений по трудовому стажу и приходится лично часть прибылей переводить на свой пенсионный счет. Ну и есть еще много всяких нюансов, а учитывая уже сильно возросший дефицит специалистов в тех. областях могут создаться для страны достаточно серьезные проблемы. С середины 90-х все лезли в юристы или банкиры а теперь требуются токари и инженеры технических специальностей.
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13 час.

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