ЮKassa: число самозанятых россиян в 2023 году выросло на треть

Дмитрий Гурин

Главная проблема для самозанятых то, что у них нет начислений по трудовому стажу и приходится лично часть прибылей переводить на свой пенсионный счет. Ну и есть еще много всяких нюансов, а учитывая уже сильно возросший дефицит специалистов в тех. областях могут создаться для страны достаточно серьезные проблемы. С середины 90-х все лезли в юристы или банкиры а теперь требуются токари и инженеры технических специальностей.