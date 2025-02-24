⚡️ Началась регистрация на региональную кадровую программу «Герои Крыма» На обучении будут готовить крымчан – участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях региона.
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⚡️ Началась регистрация на региональную кадровую программу «Герои Крыма» На обучении будут готовить крымчан – участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях региона.