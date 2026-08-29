Как выбрать проект дома в 2026 году: скрытые нюансы каталогов и реальные сметы

Каждый, кто хотя бы раз задумывался о собственном доме, знает это чувство: открываешь каталог, листаешь красивые визуализации, и вот уже мысленно расставляешь мебель в гостиной с панорамными окнами.
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