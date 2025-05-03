Легенда ледяного края мира

В апреле 1934 года когда газеты уже оттрубили о завершении челюскинской эпопеи, спасенной команде пришлось совершить небольшую прогулку по Чукотке: всего лишь около 500 километров от Ванкарема до Уэллена и потом еще 300 – от Уэллена до бухты Святого Лаврентия, где спасенных погрузили на корабли и повезли к славе и почестям.