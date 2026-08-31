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В Орловской области приостановили оборот вакцины на фоне гибели собак в регионах

В Орловской области приостановили оборот вакцины на фоне гибели собак в регионах

Оборот серий лекарственных препаратов «Мультикан-8» и «Мультикан-6» находится под временным запретом.

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