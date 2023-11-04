Избавил от крыс: Димитровский мост Новосибирска отмечает 45-летие

С Димитровским мостом косвенно связано исчезновение двух неприятных народных топонимов Новосибирска. Возле Федоровских бань издавна располагалась огромная лужа, которую иронически звали Срединаземным морем.
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