Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    У нас золотой средины похоже не было и нет! То мы начинаем робко наводить порядок с мигрантами и тут же начинаем боро...ФСБ задержала рос...
  • Александр Рус
    арабы,вперед!порхатые не должны житьПосол Израиля в Р...
  • Сергей Иванов
    Надо этим нацистам дать орден за убийство этой суки.Ответственность з...

На Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных

На Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали набирать женщин-заключенных. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх