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«Не меньше двух часов в день!»: Офтальмолог заявила, что отсутствие прогулок портит зрение

«Не меньше двух часов в день!»: Офтальмолог заявила, что отсутствие прогулок портит зрение

Ребенку нужно гулять не менее двух часов в день, сказала в пресс-центре НСН Анна Семакина. В ходе прогулок ребенок двигается, не сидит на одном месте, а также находится при естественном освещении, что полезно для развития глаз, заявила в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Анна Семакина.

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