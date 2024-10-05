«Не меньше двух часов в день!»: Офтальмолог заявила, что отсутствие прогулок портит зрение

Ребенку нужно гулять не менее двух часов в день, сказала в пресс-центре НСН Анна Семакина. В ходе прогулок ребенок двигается, не сидит на одном месте, а также находится при естественном освещении, что полезно для развития глаз, заявила в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Анна Семакина.