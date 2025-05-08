Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Китае отдельной брошюрой издан текст речи Си Цзиньпина по случаю 100-летия создания Всекитайской федерации профсоюзов

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст речи, с которой генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на состоявшемся 28 апреля этого года торжественном собрании по случаю 100-летия создания Всекитайской федерации профсоюзов и чествования отличников труда и передовых работников страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх