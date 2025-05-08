В Китае отдельной брошюрой издан текст речи Си Цзиньпина по случаю 100-летия создания Всекитайской федерации профсоюзов

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст речи, с которой генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на состоявшемся 28 апреля этого года торжественном собрании по случаю 100-летия создания Всекитайской федерации профсоюзов и чествования отличников труда и передовых работников страны.