"Кто следующий плохой парень?": Евродепутат призвал ЕС к ответу после свержения Асада

Евродепутат от Польши Гжегож Браун призвал ЕС к ответу после свержения режима Башара Асада в Сирии. Он обвинил в этом западные страны и выразил уверенность, что они уже ищут себе новую жертву: "Кто следующий плохой парень?".
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