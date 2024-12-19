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Царьград

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"Кто следующий плохой парень?": Евродепутат призвал ЕС к ответу после свержения Асада

"Кто следующий плохой парень?": Евродепутат призвал ЕС к ответу после свержения Асада

Евродепутат от Польши Гжегож Браун призвал ЕС к ответу после свержения режима Башара Асада в Сирии. Он обвинил в этом западные страны и выразил уверенность, что они уже ищут себе новую жертву: "Кто следующий плохой парень?".

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