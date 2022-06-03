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Орешкин заявил, что Запад проводит непоследовательную политику в отношении российских удобрений

Орешкин заявил, что Запад проводит непоследовательную политику в отношении российских удобрений

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в рамках беседы с журналистами заявил, что западные страны проводят непоследовательную политику в отношении российских удобрений.

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