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Царьград

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Дроны атакуют Приволжье: аэропорты Перми и Ижевска закрыты

Дроны атакуют Приволжье: аэропорты Перми и Ижевска закрыты

Утром 9 сентября 2026 года сразу в двух субъектах Приволжского федерального округа — Пермском крае и Удмуртии — объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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