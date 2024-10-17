УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО

Дмитрий Гурин

И где это в буханке или козлике они нашли импортные запы? Обгадились так и признайтесь.... а то как всегда с этими авто: "После сборки обработать напильником". Такие проблемы в совдепии только с ЕРАЗами возникали. Ведь можно и по Госизмене залететь...........