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Царьград

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УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО

УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО

Новые "УАЗы", поставляемые в зону СВО, создают дополнительные риски для бойцов, потому что могут отказать в любой момент.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
И где это в буханке или козлике они нашли импортные запы? Обгадились так и признайтесь.... а то как всегда с этими авто: &quot;После сборки обработать напильником&quot;. Такие проблемы в совдепии только с ЕРАЗами возникали. Ведь можно и по Госизмене залететь...........
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