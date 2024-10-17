Новые "УАЗы", поставляемые в зону СВО, создают дополнительные риски для бойцов, потому что могут отказать в любой момент.
УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО
Комментарии
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Дмитрий Гурин
И где это в буханке или козлике они нашли импортные запы? Обгадились так и признайтесь.... а то как всегда с этими авто: "После сборки обработать напильником". Такие проблемы в совдепии только с ЕРАЗами возникали. Ведь можно и по Госизмене залететь...........
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