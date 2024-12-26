Путин назвал российских спасателей надежным звеном в системе безопасности РФ

Российские спасатели являются надежным звеном в системе безопасности России. На это указал президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении сотрудников МЧС с Днем спасателя, который празднуется 27 декабря.
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