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Путин назвал российских спасателей надежным звеном в системе безопасности РФ

Российские спасатели являются надежным звеном в системе безопасности России. На это указал президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении сотрудников МЧС с Днем спасателя, который празднуется 27 декабря.

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