FT: Лидеры западных стран поговорили перед беседой Трампа с Путиным Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии поговорили перед беседой главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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