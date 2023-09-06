Пустые обещания генсека ООН Антониу Гутерриша насчет выполнения поставленных Москвой условий в рамках зерновой сделки надоели уже даже в Турции.
«Россия права, господа»: турки сразу поддержали РФ после предложения ООН по зерновой сделке
Комментарии
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Владимир Соколов
не смешите))
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2 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Америкосы подпишут любую бумажку и заверят ее через "Спорт-лото" (ООН), но только в том случае пока они видят, что на эту их подпись кто-то ведется и если им это выгодно, а также есть хороший шанс кинуть в последующем.Сколько раз было говорено, не следует с ними разговаривать, не следует! И опять, двадцать пять. Что это? Конечно амеры будут кидать, мы сами этого хотим, чтобы потом пожаловаться миру, ах какие они нехорошие и вот истинное лицо американского империализма.
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1 час.
реванш
Пиндосы могут себе позволить ВСЕ, в отличии от наших ...мы выражаем свою озабоченность... Это РЕЗУЛЬТАТ нашей внешней и внутренней политики. Мы всегда позволяем вытереть об себя ноги, вот о нас и вытерают.А как вы хотели по другому?
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25 мин.
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