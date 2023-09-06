«Россия права, господа»: турки сразу поддержали РФ после предложения ООН по зерновой сделке

ЛК

Любовь Кузьмина

Америкосы подпишут любую бумажку и заверят ее через "Спорт-лото" (ООН), но только в том случае пока они видят, что на эту их подпись кто-то ведется и если им это выгодно, а также есть хороший шанс кинуть в последующем.Сколько раз было говорено, не следует с ними разговаривать, не следует! И опять, двадцать пять. Что это? Конечно амеры будут кидать, мы сами этого хотим, чтобы потом пожаловаться миру, ах какие они нехорошие и вот истинное лицо американского империализма.