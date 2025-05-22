Соленая вода в кранах: осолонение реки Дон из-за Азовского моря, воды которого добрались до городских водозаборов Ольга БезродняяРостовская область сталкивается с серьезной экологической проблемой — соленая морская вода из Азовского моря и Таганрогского залива всё более активно продвигается вглубь дельты Дона.